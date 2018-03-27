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Происшествия

Иностранец предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании нижегородки в Ленинском районе

30 марта 2018 13:40  [99] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Иностранец предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании и ограблении нижегородки в Ленинском районе. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области 30 марта 2018 года.

По версии следствия, ночью 20 декабря 2017 года во дворе одного из домов по пр. Ленина 31-летний обвиняемый напал на 27-летнюю незнакомую девушку. Сдавив руками шею девушки, он совершил иные действия сексуального характера и изнасиловал потерпевшую, после чего похитил из её сумки смартфон и планшет, причинив ущерб на общую сумму свыше 15 тысяч рублей.

Установлено, что незадолго до произошедшего мужчина настойчиво предлагал потерпевшей знакомство в метро и в кафе. При этом он следовал за ней на протяжении длительного времени. Каждый раз девушка отказывала ему в знакомстве.

Вину обвиняемый признал частично: на допросе у следователя СК он заявил, что сексуального насилия он не совершал, но похитил у девушки сотовый телефон и планшет. Как сообщает СУ СК, ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался, он женат, имеет двоих малолетних детей.

В настоящее время уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ и п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ (изнасилование и иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей соединенные с угрозой убийством), п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия) направлено в суд.

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