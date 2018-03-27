Таможенники задержали заспиртованную кобру в аэропорту Нижнего Новгорода Общество

Фото: Приволжское таможенное управление

Таможенники задержали заспиртованную кобру в аэропорту "Стригино" Нижнего Новгорода. Об этом пресс-служба Приволжского таможенного управления сообщила 30 марта 2018 года.

Согласно информации, у прибывшего из Нячанга (Вьетнам) туриста в чемодане таможенники обнаружили черную коробку с надписью: "настойка на водке, традиционное средство вьетнамской медицины. Состав: водка, змея, лекарственные травы, в том числе женьшень".

Таможенники отправили товар на экспертизу. Согласно заключению таможенного эксперта исследуемый объект является "Настойкой на змее и травах" ("змеиное вино"), в состав которой входит кобра индийская или очковая змея (Naja naja) рода Настоящие кобры, очковые змеи (Naja Laurenti) семейства Аспидовые (Elapidae).

Индийская кобра – род ядовитых змей, попадает под действие конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).