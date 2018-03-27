Общественные обсуждения концепций благоустройства городских пространств пройдут в районах Нижнего Новгорода с 9 по 15 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Общественные обсуждения концепций благоустройства городских пространств пройдут в районах Нижнего Новгорода с 9 по 15 апреля 2018 года. Об этом сообщила руководитель "Института развития городской среды", архитектор Дарья Шорина 30 марта 2018 года.

По ее словам, перед началом встреч с горожанами и общественных обсуждений в Нижнем Новгороде пройдут анкетирование, глубинные интервью и встречи с жителями. "Это нужно для того, чтобы перед открытыми обсуждениями собрать максимальное количество информации о территории, и пожелания горожан. Важно организовать диалог, в котором мнение каждого должно быть услышано и учтено", - сказала архитектор.

После того, как обсуждения пройдут в каждом районе города, специалисты "Института развития городской среды" проведут итоговый круглый стол с участием представителей всех заинтересованных сторон. "Затем концепция с предложениями, задачами и корректировками будет передана для подготовки проектной документации", - добавила Шорина.

По данным департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода, больше 200 тысяч нижегородцев выбрали объекты для первоочередного благоустройства. В среднем, жители выбрали по два общественных пространства. Всего на голосование по городу было выставлен 81 объект: по 10 в каждом районе, а на Автозаводе - 11. Кроме того, можно было проголосовать и за объект не из списка, вписав его название в пустую строку.

По словам нижегородского мэра Владимира Панова, благоустройство начнется уже летом. Самые масштабные проекты поделят на несколько этапов, чтобы не делать работу в спешке. Кроме того, как сообщил Панов, будет проведен подробный анализ предложений нижегородцев, которые они вписали в пустую строчку опросного листа. "Уже сейчас понятно, что большинство высказалось за благоустройство своих дворов", - отметил он.

"Организацию работы в рамках проекта по формированию комфортной городской среды в Канавинской администрации я наблюдал изнутри. Охват аудитории, которая была вовлечена в процесс, огромен. Сотни людей: общественники, ассоциации ТСЖ, советы общественного самоуправления, советы предпринимателей и директоров – все принимали самое активное участие. Я видел, как люди работали с утра до ночи, и я определенно могу сказать, что голосование состоялось. Это выбор, сделанный самими нижегородцами – мнение большинства", - считает председатель правления ассоциации ТСЖ и ЖСК Канавинского района Александр Беспалов.

"Я и сам проголосовал с семьей, и просил всех своих знакомых, коллег проголосовать, активно принять участие в выборе планируемых к благоустройству общественных территорий. Людей проголосовало очень много, больше 200 тысяч человек по Нижнему Новгороду. Я слышал, что есть недовольные, особенно, среди тех, кто не принимал участие в опросе. Что сказать, они сами не проявили вовремя активную позицию или были невнимательны", - добавил он.

"Часто у нас специалисты по благоустройству без учета мнения жителей что-то решают: вроде хорошо, вроде красиво, но не спрашивают, чего же хотят люди, которые там живут, которые там ходят каждый день. В итоге забор ставится там, где люди годами протоптали дорожку, а дорожка делается там, где ей никто не пользуется. Поэтому я уверен, что концепция проекта формирования комфортной городской среды, когда во главу ставят мнение жителей, самая правильная и эффективная", - сказал Беспалов.

"Общественное пространство - это не просто новая скамейка или пешеходная дорожка, а современная площадка-трансформер, востребованная разными поколениями жителей. В ходе реализации проекта необходимо создать условия как для активного отдыха, так и для размеренных прогулок. Когда территория "заиграет" новыми красками, тогда жители сами потянутся в такую "зону комфорта", - рассказала директор централизованной библиотечной системы Автозаводского района Людмила Девяткина.

По ее словам, важно, что каждый этап реализации проекта - от сбора предложений и общественных обсуждений до непосредственно рейтингового голосования - был максимально прозрачен, а мнение жителей учитывалось в первую очередь.

"Голоса автозаводцев "прозвучали" практически в унисон за сквер на улице Прыгунова, и это не может не радовать. Во-первых, потому что территория действительно большая по площади и востребована среди жителей. Во-вторых, сквер давно нуждается в преображении не только силами местного населения, но и при поддержке и участии представителей власти", - заявила руководитель централизованной библиотечной системы района", - сказала Девяткина.

Она также обратила внимание, что в непосредственной близости от сквера находится одна из библиотек, которая носит экологическую направленность. "Я планирую и дальше принимать активное участие в проекте "Формирование комфортной городской среды", так как есть предложения связать воедино парк, чтение и экологию. В таком случае, и библиотека имени Бианки в перспективе может получить локацию на свежем воздухе, и для юных автозаводцев появится новое место коммуникации с организованным познавательным досугом", - отметила директор.

Кроме того, она поделилась идеей поставить в обновленном сквере памятник литературному герою. "Я уверена, что модернизация городских пространств может послужить хорошим толчком для организации новых мероприятий и планкой для дальнейшего повышения уровня жизни", - резюмировала она.

Напомним, Дума Нижнего Новгорода в марте одобрила создание "Института развития городской среды".