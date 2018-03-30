Фонд "Обнаженные сердца" планирует создать игровой парк в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в 2018 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Фонд "Обнаженные сердца" планирует создать игровой парк в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в 2018 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в фонде 2 апреля 2018 года.



Согласно информации, объект будет построен в парке 777-летия Нижнего Новгорода (в районе пересечения ул. Дружаева с ул. Львовской) на месте ранее созданной инклюзивной игровой площадки. На данный момент в Нижегородской области существует три парка и 17 площадок в рамках программы "Игра со смыслом".



Кроме этого, в 2018 году фонд разместит игровые объекты еще в семи российских городах



Игровые парки появятся также в Москве и Казани, игровые площадки появятся в трех городах: Арсеньев, Белгород, Дергиз-Аксы. Еще в двух городах состоится реновация уже существующих игровых парков: в Омске (игровой парк был построен фондом в 2007 году) и Заволжье Нижегородской области (игровой парк был построен фондом в 2007 году).



По словам директора департамента образования администрации Нижнего Новгорода Ирины Тарасовой, город продолжит сотрудничать с фондом и далее. "Количество детей с ментальными нарушениями увеличивается, с 2013 года мы объединили свои усилия с фондом "Обнаженные сердца", и вот сегодня педагоги, директора обучены работе с такими детьми. Кроме того, мы создали единственный на сегодняшний день подобный центр для дошкольников - филиал детского сада №160 (Приокский район). И очень много совместных хороших дел с фондом еще впереди. Думаю, что вместе мы эту работу сделаем еще более обширной. А это значит, что еще больше детей получат квалифицированную помощь", - отметила Тарасова.



Напомним, что в 2013 году при поддержке Олега Кондрашова, занимавшего тогда пост главы администрации города, в нижегородском парке "Швейцария" фонд открыл инклюзивную игровую площадку на три тысячи кв. метров.