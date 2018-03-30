Последние новости рубрики Общество
02 апреля 2018 16:18  [16] Суд взыскал с застройщика в Нижегородской области 80 тысяч рублей в качестве неустойки дольщикам
02 апреля 2018 16:00  [56] "Нижегородское общество стало лучше относиться к особенным детям", - Наталья Водянова
02 апреля 2018 15:54  [268] Фонд "Обнаженные сердца" планирует создать игровой парк в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в 2018 году
02 апреля 2018 15:44  [69] Правительство РФ определило время дозвона граждан в ДУКи в пределах пяти минут
02 апреля 2018 15:30  [83] Нижегородэлектротранс планирует направить 4,5 млн рублей на очистку столбов от объявлений и рекламы
02 апреля 2018 14:24  [167] Двое сотрудников ННГУ им. Н.И.Лобачевского стали профессорами РАН
02 апреля 2018 13:28  [142] Суд приостановил деятельность шашлычной в Кстове Нижегородской области из-за "едкого запаха"
02 апреля 2018 13:13  [201] Нижегородское минобразования и Наталья Водянова анонсировали создание ресурсного центра для особенных детей
02 апреля 2018 12:41  [297] Демонтаж конструкций "Рынка народный" на пр. Ленина в Нижнем Новгороде начался 2 апреля
02 апреля 2018 12:31  [108] Станции Нижегородского филиала "Т Плюс" сообщили о готовности к прохождению весеннего паводка – 2018
Общество

Фонд "Обнаженные сердца" планирует создать игровой парк в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в 2018 году

02 апреля 2018 15:54  [268] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Фонд "Обнаженные сердца" планирует создать игровой парк в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в 2018 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в фонде 2 апреля 2018 года.

Согласно информации, объект будет построен в парке 777-летия Нижнего Новгорода (в районе пересечения ул. Дружаева с ул. Львовской) на месте ранее созданной инклюзивной игровой площадки. На данный момент в Нижегородской области существует три парка и 17 площадок в рамках программы "Игра со смыслом".

Кроме этого, в 2018 году фонд разместит игровые объекты еще в семи российских городах

Игровые парки появятся также в Москве и Казани, игровые площадки появятся в трех городах: Арсеньев, Белгород, Дергиз-Аксы. Еще в двух городах состоится реновация уже существующих игровых парков: в Омске (игровой парк был построен фондом в 2007 году) и Заволжье Нижегородской области (игровой парк был построен фондом в 2007 году).

По словам директора департамента образования администрации Нижнего Новгорода Ирины Тарасовой, город продолжит сотрудничать с фондом и далее. "Количество детей с ментальными нарушениями увеличивается, с 2013 года мы объединили свои усилия с фондом "Обнаженные сердца", и вот сегодня педагоги, директора обучены работе с такими детьми. Кроме того, мы создали единственный на сегодняшний день подобный центр для дошкольников - филиал детского сада №160 (Приокский район). И очень много совместных хороших дел с фондом еще впереди. Думаю, что вместе мы эту работу сделаем еще более обширной. А это значит, что еще больше детей получат квалифицированную помощь", - отметила Тарасова.

Напомним, что в 2013 году при поддержке Олега Кондрашова, занимавшего тогда пост главы администрации города, в нижегородском парке "Швейцария" фонд открыл инклюзивную игровую площадку на три тысячи кв. метров.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph