Четыре социальных предпринимателя получат бесплатный эфир на экранах в Нижнем Новгороде Общество

Четыре социальных предпринимателя получат бесплатный эфир на экранах в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил региональный минпром 2 апреля 2018 года.

Согласно информации, эти предприниматели стали победителями конкурса "Взгляд в будущее".

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства области Максима Черкасова, победителями стали: ЧДОУ "Центр "ДИВО", занимающееся организацией психолого-педагогической диагностики и сопровождения детей дошкольного возраста; "Центр особенного детства #Немолчи", предоставляющий комплексную систему абилитации аутизма и других ментальных нарушений; "Школа безопасности "Стоп Угроза", занимающаяся обучением детей от 5 до 17 лет правилам безопасного поведения на улице и в интернете; АНО "Центр социального обслуживания "Близкие люди", предоставляющий услуги сиделок, школу уходу и справочную службу.

"Рекламные ролики о социальных проектах этих организаций будут бесплатно транслироваться на рекламных площадях партнеров Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области (ЦИСС НО) - ООО "Интроник" и ООО "Порт-Медиа". Всего в распоряжении победителей месяц проката (с 1 по 30 апреля 2018) на более чем 60 мониторах: это светодиодные экраны на улицах и бизнес-центрах Нижнего Новгорода, в городском маршрутном автотранспорте и отделениях ФГУП "Почта России". На каждом экране для каждого ролика предусмотрено более 100 показов в сутки" - рассказал Черкасов.

Руководитель ЦИСС НО Игорь Седых сообщил, что всего на конкурс было подано 28 заявок. "Свои видеоролики представили как состоявшиеся организации, так и только начинающие свою деятельность. Участниками конкурса стали индивидуальные предприниматели, коммерческие организации (малый и средний бизнес) и некоммерческие структуры", - отметил он.

Он также добавил, что на сайте cissno52.ru начат прием заявок на участие в очередном акселераторе "Бизнес-старт" - это бесплатный обучающий проект Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области для людей, которые хотят создать или вывести на новый уровень социальные некоммерческие и бизнес-проекты.

Напомним, Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области создан по инициативе правительства Нижегородской области при региональном министерстве промышленности. АНО "ЦИСС НО" является организацией инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и выступает в роли посредника между предпринимателями, органами власти и обществом.