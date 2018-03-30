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Общество

Минюст зарегистрировал АНО "Институт развития городской среды Нижегородской области"

05 апреля 2018 11:31  [47] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Минюст зарегистрировал АНО "Институт развития городской среды Нижегородской области". Об этом глава Нижнего Новгорода Владимир Панов сообщил в ходе совещания с депутатами в Гордуме 4 апреля 2018 года.

Он сказал, что управление министерства юстиции России по Нижегородской области 3 апреля зарегистрировало автономную некоммерческую организацию. 7 апреля начнется обсуждение концепций благоустройства общественных пространств с жителями города.

Напомним, в марте нижегородская Дума поддержала вопрос создания "Института развития городской среды" совместно в правительством области. Организация займется стандартизацией работ по общественным пространствам. Планируется создать так называемый дизайн-код для города, чтобы публичное обсуждение проходило по всем формам благоустройства.

При этом, по данным ФНС, единственным учредителем АНО "Институт развития городской среды Нижегородской области" стало региональное министерство энергетики и ЖКХ. Директором, как и планировалось, стала Дарья Шорина.

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