Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил главам районов сделать "паспорт района" перед формированием бюджета Политика

Владимир Панов Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил каждому районному главе сделать "паспорт района" при формировании бюджета на следующий год. Об этом он сообщил в ходе совещания в мэрии 4 апреля 2018 года по вопросу ремонта городских школ в этом году.

"Я начал подготовку к бюджету 2019 года, где появилось новшество. Каждый глава района будет обязан сделать так называемый "паспорт района" по проблематике, в том числе по ремонту образовательных учреждений в районе", - рассказал Панов.

Панов решил вынести на апрельскую Думу вопрос по изменению методики рассмотрения бюджета 2019 года в части разделения средств на две составляющие: непосредственно расходную часть и адресные муниципальные программы.