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Культура и отдых

Проходящий в Нижегородской области фестиваль Alfa Future People победил в номинации "Музыкальное событие года"

05 апреля 2018 16:16  [457] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Фестиваль музыки и технологий Alfa Future People, который проходит при поддержке Альфа-Банка, победил в номинации "Музыкальное событие года" и получил гран-при на ежегодной национальной премии "Событие Года". Об этом сообщает пресс-служба банка 5 апреля 2018 года.

Как рассказала руководитель развития спонсорских проектов Альфа-Банка Кристина Вдовина, пятый фестиваль традиционно пройдёт в посёлке Большое Козино под Нижним Новгородом 10-12 августа.

"Мы гордимся победой и тем, что это не первая награда, которой за четыре года своего существования фестиваль удостоен в этом конкурсе. Мы много сделали для того, чтобы из маркетинговой акции Alfa Future People трансформировался в лучший музыкальный фестиваль страны. Очень приятно, что все больше клиентов и сотрудников Альфа-Банка приезжают на наш грандиозный open-air. Мы ждем всех под Нижним Новгородом на пятом юбилейном Alfa Future People. Не забывайте о скидках на билеты по картам Альфа-Банка Next, РЖД и Cash Back на сайте afp.ru", - прокомментировала она.

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