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Общество

Администрация Автозаводского района Нижнего Новгорода обещает помочь в капремонте мемориала погибшим воинам

05 апреля 2018 17:01  [72] Общество

Фото: memory-tour.ru

Администрация Автозаводского района Нижнего Новгорода обещает помочь в капремонте мемориала воинам, погибшим в Афганистане и Северном Кавказе.

Как сообщила пресс-служба мэрии 5 апреля 2018 года, активисты нижегородской областной общественной организации "Ветераны Чеченского конфликта" обратились к главе города Владимиру Панову по поводу необходимости капитального ремонта мемориала. Панов поручил главе автозаводской администрации Александру Нагину провести заседание рабочей группы, созданной по этому вопросу.

"На протяжении 20 лет ветеранские организации при поддержке администрации района проводили косметический ремонт мемориала. Однако сейчас возникла необходимость выполнить внушительные ремонтно-строительные работы, и без помощи властей нам просто не справиться", - сказал на заседании группы представитель общественной организации "Российский союз ветеранов Чеченского конфликта" Александр Ражев.

По его словам, в частности, есть пожелание установить там новое напольное покрытие. "В настоящее время подойти к памятнику для возложения цветов проблематично из-за того, что мраморная плитка, которой выложен пол мемориала сейчас, очень скользкая. Кроме того, необходимо отремонтировать плитки у основания памятника, демонтировать старые и установить новые столбы и ворота на входе на территорию мемориала, снять штукатурку с часовни и нанести новое покрытие", - добавил Ражев.

Также активисты рассказали, что требуется вырубка кустарника вдоль ограждения и посадка свежих зеленых насаждений, установка нового ограждения на мемориале.

В свою очередь глава района ответил, что "вопрос ремонта мемориала не терпит спешки, так как требуется оценка проектной организации с учетом проведенных исследований".

Он поручил начальнику управления благоустройства и содержания дорог Евгении Дроновой вместе с представителями проектной организации и членами общественной организации выехать на место для определения объемов работ и составления сметной документации.

Сроки проведения ремонта в сообщении не называются.

СПРАВКА:
В 1997 году на старом Автозаводском кладбище усилиями организаций ветеранов боевых действий был построен первый в регионе памятный мемориал памяти о павших автозаводцах в Афганистане и на Северном Кавказе.

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