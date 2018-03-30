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Общество

Кампания по ремонту автодорог стартует в Нижнем Новгороде 18 апреля

05 апреля 2018 17:16  [76] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Кампания по ремонту автодорог стартует в Нижнем Новгороде 18 апреля. Об этом пресс-служба мэрии сообщила 5 апреля 2018 года.

Согласно информации, сейчас проводятся мероприятия по согласованию производства работ с подрядными организациями. Для того, чтобы свести к минимуму неудобства для горожан, в дневное время рабочие будут выполнять преимущественно только замену бордюров, а ночью, когда интенсивность транспортного потока спадет, выполнять максимальный объем работ по снятию старого и укладке нового асфальтового покрытия.

В рамках федерального приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" планируется отремонтировать городские магистрали общей протяженностью 38 километров – это 32 улицы города с общей площадью афальтового полотна 627,5 тысяч квадратных метров.

В сообщении говорится, что в 2018 году в городе планируется отремонтировать 38 км дорог.

Напомним, ремонт планируется провести на 32 участках автодорог.

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