Последние новости рубрики Происшествия
08 апреля 2018 15:20  [1130] Нижегородский ТРК "Небо" был эвакуирован из-за срабатывания пожарной сигнализации 8 апреля
08 апреля 2018 10:41  [1075] Квартира сгорела в г.о. Бор Нижегородской области утром 8 апреля
06 апреля 2018 14:00  [478] Пропавшая в конце марта в Нижнем Новгороде 42-летняя Светлана Гардеенкова найдена погибшей
06 апреля 2018 13:48  [523] Сход цистерны произошел на "Заводе имени Я.М. Свердлова" в Дзержинске Нижегородской области
06 апреля 2018 12:04  [289] Токарь в Дзержинске Нижегородской области погиб после полученной на заводе травмы
06 апреля 2018 11:29  [1443] Nissan сбил девятилетнего велосипедиста в Автозаводском районе Нижегородской области 5 апреля
06 апреля 2018 11:27  [347] Жители в Вадском районе Нижегородской области экстренно эвакуированы из аварийного дома
06 апреля 2018 11:22  [416] Пожар на деревообрабатывающем комбинате в Канавинском районе Нижнего Новгорода ликвидирован
06 апреля 2018 09:20  [279] Склад деревообрабатывающего комбината горел в Канавинском районе Нижнего Новгорода 6 апреля
05 апреля 2018 18:22  [240] Акушер предстанет перед судом в Выксе Нижегородской области по обвинению в смерти роженицы
Происшествия

Жители в Вадском районе Нижегородской области экстренно эвакуированы из аварийного дома

06 апреля 2018 11:27  [347] Происшествия
Жители в Вадском районе Нижегородской области экстренно эвакуированы из аварийного дома

Жители в Вадском районе Нижегородской области экстренно эвакуированы из аварийного дома

Жители в одном из домов села Умай Вадского района Нижегородской области экстренно эвакуированы из аварийного дома. Об этом сообщается в сюжете телекомпании "Волга" 5 апреля 2018 года.

Как сообщил корреспонденту телеканала глава администрации Новомирского сельсовета Вадского района Николай Гусев, 5 апреля поступило обращение от жительницы дома, что у нее в квартире раздался треск и выпало окно. Визуально видно, что в доме просели плиты.
По словам представителя администрации, в настоящее время в доме проживает 58 человек. При этом он отметил, что дом уже ранее планировался к расселению, но в связи с чрезвычайной ситуацией было на уровне главы районной администрации принято решение о немедленной эвакуации всех жителей.

"Дом будет экстренно расселен до конца дня 5 апреля. Тем из жителей, кто не имеет возможности уехать к родственникам или знакомым, предоставим бывшее здание школы в селе Елховка (расстояние до нее около 22,5 км, - прим. НИА "Нижний Новгород"). Там обеспечим трехразовое питание. Также обеспечим транспортом – жители будут доставляться на автобусах на работу и в школу", - рассказал Николай Гусев.

Он также сообщил, что аварийный дом берется полицией под круглосуточную охрану, когда жители смогут забрать оставленные вещи – пока не уточняется. "Этот дом в ближайшее время снесем, в него жителей уже не поселим. Для них уже предполагался другой дом – на ул. Центральной, 14а. В настоящее время он уже построен, там идут внутренние работы по отделке. Подрядчик планирует завершить эти работы в течение двух месяцев", - заявил Гусев.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph