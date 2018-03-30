Жители в Вадском районе Нижегородской области экстренно эвакуированы из аварийного дома Происшествия

Жители в Вадском районе Нижегородской области экстренно эвакуированы из аварийного дома

Жители в одном из домов села Умай Вадского района Нижегородской области экстренно эвакуированы из аварийного дома. Об этом сообщается в сюжете телекомпании "Волга" 5 апреля 2018 года.

Как сообщил корреспонденту телеканала глава администрации Новомирского сельсовета Вадского района Николай Гусев, 5 апреля поступило обращение от жительницы дома, что у нее в квартире раздался треск и выпало окно. Визуально видно, что в доме просели плиты.

По словам представителя администрации, в настоящее время в доме проживает 58 человек. При этом он отметил, что дом уже ранее планировался к расселению, но в связи с чрезвычайной ситуацией было на уровне главы районной администрации принято решение о немедленной эвакуации всех жителей.

"Дом будет экстренно расселен до конца дня 5 апреля. Тем из жителей, кто не имеет возможности уехать к родственникам или знакомым, предоставим бывшее здание школы в селе Елховка (расстояние до нее около 22,5 км, - прим. НИА "Нижний Новгород"). Там обеспечим трехразовое питание. Также обеспечим транспортом – жители будут доставляться на автобусах на работу и в школу", - рассказал Николай Гусев.

Он также сообщил, что аварийный дом берется полицией под круглосуточную охрану, когда жители смогут забрать оставленные вещи – пока не уточняется. "Этот дом в ближайшее время снесем, в него жителей уже не поселим. Для них уже предполагался другой дом – на ул. Центральной, 14а. В настоящее время он уже построен, там идут внутренние работы по отделке. Подрядчик планирует завершить эти работы в течение двух месяцев", - заявил Гусев.