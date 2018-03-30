Настой из шиповника начнут продавать в нижегородских молочных раздатках с 9 апреля 2018 года Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Настой из плодов шиповника начнут продавать в молочных раздатках Нижнего Новгорода с 9 апреля. Об этом сообщается на сайте администрации 6 апреля 2018 года.

В постановлении утверждена стоимость нового вида продукции.

Как рассказали в МБУЗ "Молочная кухня", на следующей неделе в раздатках города с 10:00 до 12:00 будут организованы презентации настоя в рамках международного дня здоровья. Настой будет продаваться в стаканчиках из полипропилена, который считается менее токсичным, нежели пластик.

Как сообщалось ранее, муниципальная "Молочная кухня" Нижнего Новгорода стала победителем всероссийского конкурса "Медицинская организация педиатрического профиля-2017".