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Общество

Настой из шиповника начнут продавать в нижегородских молочных раздатках с 9 апреля 2018 года

06 апреля 2018 12:21  [2] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Настой из плодов шиповника начнут продавать в молочных раздатках Нижнего Новгорода с 9 апреля. Об этом сообщается на сайте администрации 6 апреля 2018 года.

В постановлении утверждена стоимость нового вида продукции.

Как рассказали в МБУЗ "Молочная кухня", на следующей неделе в раздатках города с 10:00 до 12:00 будут организованы презентации настоя в рамках международного дня здоровья. Настой будет продаваться в стаканчиках из полипропилена, который считается менее токсичным, нежели пластик.

Как сообщалось ранее, муниципальная "Молочная кухня" Нижнего Новгорода стала победителем всероссийского конкурса "Медицинская организация педиатрического профиля-2017".

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