Третий случай бешенства выявлен в Бутурлинском районе Нижегородской области в 2018 году Общество

Третий случай бешенства животных выявлен в Бутурлинском районе Нижегородской области в 2018 году. Об этом управление Россельхознадзора по региону сообщило 6 апреля 2018 года.

Согласно информации, заболевание было выявлено при исследовании биоматериалов лисицы. Бешенство было обнаружено в с. Мокса. В границы угрожаемой зоны вошли с. Яблонка, с. Кеньшево, с. Уварово и д. Сластиха. Карантин введен до 31 мая.

Напомним, в марте в Бутурлинском районе факты бешенства были выявлены в с. Инкино и в с. Сурадеево.

Напомним также, число случаев бешенства у животных в Нижегородской области за I квартал 2018 года выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.