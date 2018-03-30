Последние новости рубрики Общество
08 апреля 2018 13:23  [191] "Институт развития городской среды" намерен включить лучшие предложения горожан в проекты благоустройства Нижнего Новгорода
07 апреля 2018 20:41  [951] Мост в Гагинском районе Нижегородской области подтоплен из-за паводка 7 апреля
07 апреля 2018 16:38  [1063] "Жители, эвакуированные из аварийного дома в селе Умай, в конце мая уже смогут переехать в новое жилье", - Денис Москвин
07 апреля 2018 15:19  [1091] ООО "Техно Фасад" проведёт работы по ремонту фасада ДЮСШ "Мещера" в Нижнем Новгороде
07 апреля 2018 14:45  [1043] НГТУ и ННГУ планируют направить почти 33 млн рублей на ремонт фасадов
07 апреля 2018 13:36  [1214] Нижегородская природоохранная прокуратура выявила незаконный сброс промышленных отходов на полигоне "БорПром"
07 апреля 2018 12:54  [1198] Горадминистрация выделит 3,7 млн рублей на акарицидную обработку лесов в трёх районах Нижнего Новгорода
07 апреля 2018 12:11  [719] Ограничение движения на мосту через р. Кудьму в Нижегородской области сокращено до мая 2018 года
07 апреля 2018 11:55  [357] Холодное водоснабжение отключено в 33 домах в Ленинском районе Нижнего Новгорода в связи с плановым ремонтом 7 апреля
06 апреля 2018 18:31  [1179] Операция по локализации нефтяных пятен началась на р. Волге в Нижнем Новгороде
Общество

Третий случай бешенства выявлен в Бутурлинском районе Нижегородской области в 2018 году

06 апреля 2018 12:44  [1377] Общество

Третий случай бешенства животных выявлен в Бутурлинском районе Нижегородской области в 2018 году. Об этом управление Россельхознадзора по региону сообщило 6 апреля 2018 года.

Согласно информации, заболевание было выявлено при исследовании биоматериалов лисицы. Бешенство было обнаружено в с. Мокса. В границы угрожаемой зоны вошли с. Яблонка, с. Кеньшево, с. Уварово и д. Сластиха. Карантин введен до 31 мая.

Напомним, в марте в Бутурлинском районе факты бешенства были выявлены в с. Инкино и в с. Сурадеево.

Напомним также, число случаев бешенства у животных в Нижегородской области за I квартал 2018 года выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph