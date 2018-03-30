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Общество

Движение общественного транспорта изменится около "Стадиона Нижний Новгород" 15 апреля

06 апреля 2018 14:50  [68] Общество

Движение общественного транспорта изменения около "Стадиона Нижний Новгород" 15 апреля 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Нижнего Новгорода 6 апреля.

Согласно информации, в день проведения тестового матча на стадионе "Нижний Новгород" с 05:00 до 23:59 изменится схема движения отдельных маршрутов.

Временно будет сокращен путь следования автобусов маршрутов №№18, 39, 41, 49, 57, 66, 67, 69, 70, 86, Т-20 и Т-138 до остановочного пункта "ФОК Мещерский".

Движение автобусов маршрута №Т-24, следующих от остановки "Улица Бурнаковская" до остановки "Нижневолжская набережная", будет временно организовано по улицам Бурнаковская, Акимова, Мурашкинская, Советская, Канавинскому мосту и далее - по маршруту. В обратном направлении - по той же схеме.

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