Экспериментальная смена в рамках проекта "Нижегородский Сириус" стартовала в лагере "Лазурный" 6 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Экспериментальная смена в рамках проекта "Нижегородский Сириус" стартовала в лагере "Лазурный" 6 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, участниками первой профильной смены "Наука" стали 60 одарённых детей, которые прошли предварительный очный отбор и доказали своё право на участие. Это представители образовательных организаций Нижнего Новгорода и 21 муниципалитета области. Как сообщили в министерстве образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области, смена охватила четыре направления - математика, физика, химия и биология.

Министр образования региона Сергей Злобин также подчеркнул, что смена является экспериментальной, а с 7 по 31 августа планируется организовать уже большую смену на 300 детей. Отбор участников большой смены будет проводиться в мае через организации-операторов. "Наша главная задача – апробировать новые программы, позволить детям пообщаться с учеными, с научными школами, выстроить взаимоотношения на равных и посмотреть, как наши наработки и предложения смогут реально воплотиться в жизнь. В дальнейшем итоги этой работы лягут в основу большой смены, которую мы планируем в августе", - рассказал он.

Проект реализовывается при поддержке ННГУ им. Лобачевского. Смену в "Лазурном" открыла лекция ректора университета Евгения Чупрунова.

Напомним, что о разработке проекта создания и развития центра и поддержки одаренных и талантливых детей "Нижегородский Сириус" (по аналогии с "Сириусом" в г. Сочи) в региональном министерстве образования сообщили в конце марта 2018 года. Сообщалось, что проект войдет в Стратегию социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года. Согласно планам, к 2035 году каждый четвертый ребенок в Нижегородской области должен быть охвачен дополнительным образованием технической и естественнонаучной направленности.

СПРАВКА:

Образовательный центр "Сириус" в городе Сочи создан образовательным фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина. Цель работы центра – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей. В 2017 году в Центре побывали 55 учащихся Нижегородской области, добившихся успехов в областях "Искусство", "Наука", "Литературное творчества", а также победители предметных олимпиад по русскому языку, литературе, физике, математике, информатике.

Загородный детский оздоровительно-образовательный центр "Лазурный" создан на базе пионерского лагеря распоряжением администрации Нижегородской области от 27 февраля 1995 года.

В настоящий момент, учредителем центра является министерство образования Нижегородской области. "Лазурный" расположен в 200 км к юго-западу от Нижнего Новгорода в городском округе город Выкса на берегу реки Оки. Детский центр осуществляет свою деятельность в круглогодичном режиме.