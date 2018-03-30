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Нижегородский ФК "Олимпиец" потерпел поражение в игре с калининградской "Балтикой" со счётом 1:2

07 апреля 2018 20:20  [27] Спорт

Нижегородский ФК "Олимпиец" потерпел поражение в игре с калининградской "Балтикой" со счётом 1:2. Об этом сообщает пресс-служба клуба 7 апреля 2018 года.

Нижегородцы открыли счёт в первой половине матча, автором гола стал нападающий Дану Спэтару. Но две минуты спустя легионер гостей из Кот-д'Ивуара Сенин Себаи забил ответный гол. Решающий мяч был забит во второй половине встречи, после автогола защитника "Олимпийца" Андрея Хрипкова.

Потерпев поражение, "Олимпиец" с 34 очками, набранными в 31 игре, занимает 14-ю строчку турнирной таблицы. 11 апреля нижегородцы сыграют в Красноярске с местным "Енисеем".

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