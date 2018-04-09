Синоптики прогнозируют похолодание до +6° и мокрый снег в Нижегородской области к 11 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют похолодание до +6° и мокрый снег в Нижегородской области к 11 апреля 2018 года. Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр.

Согласно информации, 9 и 10 апреля ожидается небольшая облачность без осадков. Днём 9 апреля сохранится температура около +15°, ночью в большинстве районов +5°. 10 апреля при юго-западном ветре воздух прогреется до +16…+18°.

В ночь на 11 апреля, как сообщают синоптики, резко похолодает: ночью до 0…+4°, днем при порывистом северном ветре – до +6…+8°. Похолодание будет сопровождаться неустойчивой погодой с осадками в виде дождя, не исключен снег и мокрый снег, гололедные явления.

По предварительным данным, в последующие дни недели осадки ожидаются местами. Ночью заморозки до -1…-5°, дневной фон будет колебаться от +7° до +11°.