УКС Богородского района Нижегородской области объявило торги на строительство детсада в п. Новинки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Управление капитального строительства Богородского района Нижегородской области объявило торги на строительство детсада в п. Новинки. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, аукцион назначен на 28 апреля 2018 года. Детский сад должен быть построен по адресу: ул. Ботаническая, 9 (14-й квартал). Он будет рассчитан на 240 воспитанников.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 232,7 млн рублей. В том числе 162,8 млн рублей на строительство будет направлено из федерального бюджета, 69,1 млн рублей – из областного бюджета, 698 тысяч рублей – из местного бюджета. Предполагается, что работы будут завершены до 25 декабря 2018 года.

Напомним, в начале марта 2018 года в Богородском районе открылся новый детский сад на 265 мест. Он был построен в ЖК "Окский берег".