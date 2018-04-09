Дочерняя компания "Военторга" оспаривает продажу подземного этажа нижегородских "Красных казарм" Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

АО "Военторг-Москва" (Москва, дочерняя компания АО "Военторг") оспаривает продажу подземного этажа "Красных казарм" в Нижнем Новгороде (Нижневолжская набережная, 1б). Об этом сообщается в материалах на сайте арбитражного суда Нижегородской области.



Согласно информации, заявление поступило в суд 5 марта 2018 года. Истец требует признать сделку недействительной и истребовать имущество "из незаконного владения". Напомним, в 2014 году здания "Красных казарм" в Нижнем Новгороде приобрел предприниматель Дмитрий Володин. Одно из двух зданий (с подземным этажом) датируется 1917 годом и является памятником архитектуры регионального значения. Цена сделки приватизации составила 107,8 млн рублей. Стоимость земельного участка – 82,5 млн рублей.



Ответчиками по иску АО "Военторг-Москва" являются ООО "Весенние инвестиции" (председатель совета директоров компании – Дмитрий Володин) и администрация Нижнего Новгорода, с исковыми требованиями они не согласны. Третьими лицами являются ИП Володин Дмитрий Юрьевич, АО "Ростехинвентаризация" и управление Росреестра по Нижегородской области. Также в качестве соответчика к делу привлечен КУГИ Нижнего Новгорода. Рассмотрение дела назначено на 15 мая.



СПРАВКА:

Учредителями АО "Военторг-Москва" являются АО "Военторг" и минобороны РФ. Размер уставного капитала 404,7 млн рублей (доля минобороны – 10 тысяч рублей). И.о. гендиректора – Дмитрий Рыжков. Основной вид деятельности – розничная торговля пищевыми продуктами и табачными изделиями в неспециализированных магазинах.