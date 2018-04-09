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Общество

ООО "Капитал" займется сносом незаконных рекламных конструкций в Нижнем Новгороде в 2018 году

09 апреля 2018 14:23  [57] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

ООО "Капитал" займется сносом незаконных рекламных конструкций в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах с сайта Госзакупок.

Согласно информации, фирма получила контракт на демонтаж незаконных рекламных конструкций, их хранение и последующее уничтожение конструкций, невостребованных владельцами (в количестве 450 штук).

По итогам торгов, которые прошли 6 апреля 2018 года, сумма контракта снизилась с 2,6 млн рублей до 783 тысяч рублей. Вторым участником было ООО "Перспектива", которое предложило за свои услуги 796 тысяч рублей, третий участник – ООО "Городская рекламная служба" – предложил 822 тысячи рублей.

Срок выполнения работ по контракту - до 1 декабря 2018 года включительно.

СПРАВКА:
ООО "Капитал" (г. Нижний Новгород) было создано в 2016 году и зарегистрировано по адресу ул. Тверская, 20, помещение П7. Директор и единственный учредитель Павел Цыкунов. Уставный капитал составляет 10 тысяч рублей.

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