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Происшествия

МЧС предупреждает о возможном увеличении пожаров в Нижегородской области из-за резкого похолодания

10 апреля 2018 12:48  [830] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает о возможном увеличении техногенных пожаров в Нижегородской области из-за резкого похолодания. Об этом ЦУКС регионального ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" 10 апреля 2018 года.

Согласно информации, 11 апреля ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5º - 7º. В связи с этим ожидается рост числа пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования.

Специалисты МЧС рекомендуют во избежание возникновения пожаров не использовать самодельные и неисправные электроприборы, не оставлять без присмотра включенные электронагревательные приборы и затопленные печи.

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