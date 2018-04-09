МЧС предупреждает о возможном увеличении пожаров в Нижегородской области из-за резкого похолодания Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает о возможном увеличении техногенных пожаров в Нижегородской области из-за резкого похолодания. Об этом ЦУКС регионального ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" 10 апреля 2018 года.

Согласно информации, 11 апреля ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5º - 7º. В связи с этим ожидается рост числа пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования.

Специалисты МЧС рекомендуют во избежание возникновения пожаров не использовать самодельные и неисправные электроприборы, не оставлять без присмотра включенные электронагревательные приборы и затопленные печи.