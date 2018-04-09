МРСК Центра и Приволжья выделило более 3,6 млрд рублей на ремонтную программу в 2018 году Бизнес

Фото: пресс-служба МРСК Центра и Приволжья

МРСК Центра и Приволжья выделило более 3,6 млрд рублей на ремонтную программу в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба компании 10 апреля.

Ремонтная кампания будет проходить в девяти субъектах Центрального и Приволжского федеральных округов. Согласно иннформации, в 2018 году МРСК планирует выполнить на подстанциях 35-110 кВ ремонт 4541 единицы коммутационного оборудования, отремонтировать более 35 тысяч км воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ, расчистить около 15 тысяч га и расширить 931 га трасс воздушных линий.

Как сообщается в пресс-релизе, массовые ремонтные работы в МРСК стартовали в начале апреля. Накануне специальные комиссии проверили готовность персонала филиалов компании к качественному и своевременному выполнению плана ремонтной программы, а также к безопасному ведению работ.

Так, специалисты проверили у персонала производственных отделений теоретические и практические знания методов безопасного производства работ, наличие аттестации и допусков к работам повышенной опасности. Также члены комиссии проверили актуальность существующих реестров травмоопасных мест и оборудования, а также планы мероприятий по их устранению.

Кроме того, комиссии проконтролировали обеспечение сотрудников производственных отделений спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты. В обязательном порядке была проверена исправность всех стационарных и передвижных источников резервного питания. Энергетики продемонстрировали комиссиям исправное состояние автотранспорта, грузоподъемных машин и различных механизмов, которые применяются при ремонтах электрооборудования.

Проведенная проверка показала, что персонал филиалов МРСК Центра и Приволжья готов приступить к качественной, своевременной и безопасной реализации намеченных планов ремонтной кампании 2018 года.