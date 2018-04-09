Владимир Панов ввел для администрации Нижнего Новгорода Кодекс этики Политика

Администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

Владимир Панов ввел для администрации Нижнего Новгорода Кодекс этики.

Распоряжение "Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода" подписано 9 апреля 2018 года.

Одними из задач Кодекса являются профилактика коррупции, повышение уровня внутриорганизационной культуры поведения.

Так, муниципальный служащий призван: соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на служебную деятельность решений политических партий и общественных объединений; проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами, представителями организаций и должностными лицами; проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, жителям города, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий.

Служащий должен воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности органов госвласти и МСУ, их руководителей, если это не входит в должностные обязанности. При публичных высказываниях, если он имеет на то полномочия, чиновнику необходимо каким-то образом исключить возможность неправильного или альтернативного толкования информации.

Кроме того, предписано уважительно относиться к деятельности представителей СМИ по информированию общественности о работе органов МСУ, а также оказывать им установленное законом содействие в получении достоверной информации.

В публичных выступлениях служащие должны воздерживаться от обозначения стоимости в иностранной валюте товаров, работ, услуг, сумм сделок, показателей бюджетов на территории РФ, за исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством России, международными договорами РФ, обычаями делового оборота.

Руководителям всех уровней предписано способствовать формированию благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата. Они также должны принимать меры к тому, чтобы подчиненные не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.

Кроме основных принципов поведения, есть еще рекомендательные.

В них, в частности, указано, что муниципальный служащий должен использовать только законные и этичные способы продвижения по службе.

Он должен воздерживаться от: стремления получить доступ к служебной информации, не относящейся к его компетенции; задержки официальной информации, которая может или должна быть предана гласности; грубости и угроз; курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами.

Муниципальный служащий, наделенный большими по сравнению со своими коллегами полномочиями, должен с пониманием относиться к коллегам, имеющим собственное профессиональное суждение.

Служащему следует избегать демонстрации религиозной и политической символики в том случае, если это может оскорбить чувства его коллег и (или) иных граждан.

Муниципальный чиновник должен воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности органа местного самоуправления, его руководителей, если это не входит в его служебные обязанности.

Отдельная часть Кодекса посвящена коррупционно опасному поведению. Так, служащий "не должен давать никакого повода и основания для попытки вручения подарка или другого вида вознаграждения". Подарки, полученные чиновником в связи с протокольными и другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью, за исключением случаев, установленных законодательством РФ.

Муниципальный служащий должен быть готов объяснить источники своих крупных покупок и затрат и обязан осуждать коррупцию в любых ее проявлениях.

В документе даются определения коррупционно опасного поведения руководителя и видов этого поведения.

Коррупционно опасное поведение руководителя является видом аморального поведения, дискредитирующим администрацию города Нижнего Новгорода. Его видами, согласно Кодексу, являются: протекционизм, фаворитизм, непотизм (кумовство).

Протекционизм представляет собой систему покровительства, карьерного выдвижения, предоставления преимуществ по признакам родства, землячества, личной преданности, приятельских отношений с целью получения корыстной или иной личной выгоды.

Фаворитизм выражается в приближении к себе лиц, пользующихся благосклонностью руководителя; делегировании им тех или иных полномочий, не соответствующих статусу; незаслуженном выдвижении их по службе и поощрении, награждении; необоснованном предоставлении им доступа к материальным и нематериальным ресурсам.

Непотизм (кумовство) является покровительством руководителя своим родственникам и близким людям, при котором выдвижение и назначение на должности в администрации города Нижнего Новгорода, подведомственных учреждениях производятся по признакам родовой принадлежности, личной преданности руководителю, а также религиозной, кастовой принадлежности.

В рамках профилактики коррупционно опасного поведения руководителя необходимо будет глубокое и всестороннее изучение морально-психологических и деловых качеств кандидатов на руководящие должности, учет соблюдения ими профессионально-этических правил и норм на прежнем месте службы.

Еще одна статья посвящена внешнему виду муниципальных чиновников.

В ней указано, что в одежде исключаются крупные яркие принты с изображением людей, животных и надписями. Не допускаются: одежда и обувь спортивного и пляжного стиля; экстравагантная одежда с изобилием декоративных излишеств (блестки, стразы и т.д.); одежда из прозрачных тканей, одежда, открывающая область пупка.

Недопустимо наличие пирсинга и татуировок на открытых частях тела; экстравагантные прически неестественных цветов, прически, содержащие элементы панк- и рок-культуры.

Для мужчин предпочтителен деловой костюм классического покроя с рубашкой и галстуком. Летом допускаются рубашки с коротким рукавом без пиджака и галстука. В холодное время года вместо тканых рубашек можно использовать деловой трикотаж.

Мужчина должен быть всегда гладко выбрит или иметь аккуратно подстриженные усы, бороду.

Для женщин неприемлемы мини-юбки, юбки и платья с высоким разрезом. Исключается одежда с глубоким декольте, открытой спиной, на тонких бретелях. В макияже необходимо придерживаться чувства меры. Рекомендуется использовать цвета, близкие к натуральным. Цвет колготок и чулок не должен быть ярким. Не допускаются колготки "в сеточку".

За нарушение положений Кодекса муниципальным служащим грозит "моральное осуждение" на заседаниях комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. В случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений Кодекса влечет применение мер ответственности в соответствии с этими законами.

Положения Кодекса, предусмотренные для муниципальных служащих, распространяются на лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации города, в том числе в администрациях районов, и на работников администрации, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому и хозяйственному обеспечению деятельности отраслевых (функциональных) структурных подразделений.