Хоккейные команды из России, Белоруссии и Латвии примут участие в X турнире на кубок губернатора Нижегородской области Спорт

Хоккейные команды из России, Белоруссии и Латвии примут участие в X турнире на кубок губернатора Нижегородской области в августе. Об этом пресс-служба ХК "Торпедо" сообщила 10 апреля 2018 года.

Согласно информации, игры турнира пройдут с 5 по 11 августа в Нижнем Новгороде. В турнире примут участие шесть команд: "Торпедо" (Нижегородская область), "Автомобилист" (Екатеринбург), "Динамо" (Москва), "Спартак" (Москва), "Динамо" (Минск) и "Динамо" (Рига).

Турнир пройдет по круговой системе. Команды сыграют по одному матчу друг с другом и определят победителя и призеров.

Календарь матчей:

5 августа, воскресенье

12:00 Динамо (Москва) - Динамо (Рига)

15:00 Автомобилист (Екатеринбург) - Спартак (Москва)

19:00 Торпедо (Нижегородская область) - Динамо (Минск)

6 августа, понедельник

15:00 Динамо (Москва) - Автомобилист (Екатеринбург)

19:00 Динамо (Минск) - Динамо (Рига)

7 августа, вторник

15:00 Динамо (Москва) - Спартак (Москва)

19:00 Торпедо (Нижегородская область) - Динамо (Рига)

8 августа, среда

15:00 Спартак (Москва) - Динамо (Минск)

19:00 Торпедо (Нижегородская область) - Автомобилист (Екатеринбург)

9 августа, четверг

15:00 Автомобилист (Екатеринбург) - Динамо (Рига)

19:00 Динамо (Москва) - Динамо (Минск)

10 августа, пятница

15:00 Спартак (Москва) - Динамо (Рига)

19:00 Торпедо (Нижегородская область) - Динамо (Москва)

11 августа, суббота

15:00 Автомобилист (Екатеринбург) - Динамо (Минск)

19:00 Торпедо (Нижегородская область) - Спартак (Москва).