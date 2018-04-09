Фото: ХК "Торпедо"
Хоккейные команды из России, Белоруссии и Латвии примут участие в X турнире на кубок губернатора Нижегородской области в августе. Об этом пресс-служба ХК "Торпедо" сообщила 10 апреля 2018 года.
Согласно информации, игры турнира пройдут с 5 по 11 августа в Нижнем Новгороде. В турнире примут участие шесть команд: "Торпедо" (Нижегородская область), "Автомобилист" (Екатеринбург), "Динамо" (Москва), "Спартак" (Москва), "Динамо" (Минск) и "Динамо" (Рига).
Турнир пройдет по круговой системе. Команды сыграют по одному матчу друг с другом и определят победителя и призеров.
Календарь матчей:
5 августа, воскресенье
12:00 Динамо (Москва) - Динамо (Рига)
15:00 Автомобилист (Екатеринбург) - Спартак (Москва)
19:00 Торпедо (Нижегородская область) - Динамо (Минск)
6 августа, понедельник
15:00 Динамо (Москва) - Автомобилист (Екатеринбург)
19:00 Динамо (Минск) - Динамо (Рига)
7 августа, вторник
15:00 Динамо (Москва) - Спартак (Москва)
19:00 Торпедо (Нижегородская область) - Динамо (Рига)
8 августа, среда
15:00 Спартак (Москва) - Динамо (Минск)
19:00 Торпедо (Нижегородская область) - Автомобилист (Екатеринбург)
9 августа, четверг
15:00 Автомобилист (Екатеринбург) - Динамо (Рига)
19:00 Динамо (Москва) - Динамо (Минск)
10 августа, пятница
15:00 Спартак (Москва) - Динамо (Рига)
19:00 Торпедо (Нижегородская область) - Динамо (Москва)
11 августа, суббота
15:00 Автомобилист (Екатеринбург) - Динамо (Минск)
19:00 Торпедо (Нижегородская область) - Спартак (Москва).
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