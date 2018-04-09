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Общество

Ректор НГЛУ Борис Жигалев возглавил Общественный совет при департаменте внешних связей вместо Алексея Алехина

10 апреля 2018 16:27  [180] Общество
Борис Жигалев

Борис Жигалев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ректор Нижегородского лингвистического университета Борис Жигалев назначен председателем Общественного совета при департаменте внешних связей правительства Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 10 апреля 2018 года.

Согласно информации, перевыборы председателя совета связаны с планируемым назначением Алексея Алехина на должность главы департамента по развитию туризма и НХП.

Отмечается, что Борис Жигалев, ранее занимавший пост заместителя председателя, был избран единогласно. Кроме того, вновь избранным членом совета стал заместитель директора частного общеобразовательного учреждения "Школа имени М.В. Ломоносова" Дмитрий Клочков.

На заседании члены Общественного совета также обсудили подготовку к международным и межрегиональным мероприятиям, запланированным во втором квартале 2018 года.

СПРАВКА:
Общественный совет при департаменте внешних связей правительства Нижегородской области был создан в июле 2017 года во исполнение перечня поручений по реализации послания президента РФ Федеральному собранию от 27 декабря 2013 года. Членами совета являются ведущие эксперты региона в области международных и внешнеэкономических связей. Первым председателем Совета был избран Алексей Алёхин, на тот момент занимавший пост общественного представителя АНО "Агентство стратегических инициатив по направлению "Новый бизнес" в Нижегородской области.

Основными задачами Общественного совета являются: рассмотрение важнейших вопросов, относящихся к сфере деятельности департамента, выработка рекомендаций по повышению эффективности деятельности департамента, взаимодействие со средствами массовой информации, совершенствование механизма учета общественного мнения при принятии решений департаментом.

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