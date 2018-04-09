Администрация Канавинского района Нижнего Новгорода планирует отремонтировать 76 фасадов к 15 мая Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Канавинского района Нижнего Новгорода планирует отремонтировать 76 фасадов зданий к 15 мая. Об этом пресс-служба райадминистрации сообщила 10 апреля 2018 года.

Согласно информации, ремонтные работы затронут здания на улицах: Советская, Совнаркомовская, Литвинова, Мануфактурная, Сергея Есенина и Пролетарская и в переулке Портовый. Всего работы по ремонту фасадов и крыш весной будут проведены на 26 улицах Канавинского района. На цели благоустройства фасадов и кровли зданий в Канавинском районе выделено 115 млн рублей.

"В настоящий момент работы по благоустройству фасадов ведутся согласно графику. По итогам данных мероприятий 76 домов обретут новое лицо уже к 15 мая", - рассказал начальник управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры Андрей Абрамов.

Напомним, в Нижегородской области к чемпионату мира по футболу 2018 года планируется отремонтировать 280 фасадов, в том числе 19 у зданий - объектов культурного наследия.