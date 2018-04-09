Карантин по бешенству введен в г.о. Бор Нижегородской области Общество

Карантин по бешенству животных введен в г.о. Бор Нижегородской области. Об этом управление Россельхознадзора по региону сообщило 11 апреля 2018 года.

Согласно информации, бешенство было обнаружено при исследовании биоматериала лисы.

Неблагополучным по бешенству населенным пунктом признана д. Вязилка. В угрожаемую зону вошли д. Тугарино и с. Ивановское. Карантин введен до 6 июня.

Напомним также, что число случаев бешенства у животных в регионе за I квартал 2018 года выросло в три раза.

СПРАВКА:

На период действия карантина на территории неблагополучного пункта запрещается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта и реализация сырого молока.