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Общество

Место проведения акции "Бессмертный полк" изменилось в Дзержинске Нижегородской области в 2018 году

11 апреля 2018 18:17  [78] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Место проведения всероссийской акции "Бессмертный полк" изменилось в Дзержинске Нижегородской области в 2018 году. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 11 апреля.

Согласно информации, торжественные мероприятия 9 мая пройдут вместо пл. Дзержинского на пл. Героев.

Участником акции может стать любой житель города. Для этого нужно зарегистрировать информацию о вашем родственнике на сайте www.moypolk.ru, а затем 9 мая прийти на построение с фотографией своего близкого - ветерана войны и принять участие в тожественном шествии.

Кроме того, изменяется место сбора горожан, желающих принять участие в акции "Бессмертный полк" и порядок прохождения шествия. Построение колонны "Бессмертного полка" будет проходить с 10:00 до 10:45 на пл. Дзержинского по пр. Ленина от здания администрации города в сторону Городского парка культуры и отдыха. Шествие начнeтся в 11:00 и пройдет по традиционному маршруту: пр. Ленина – пл. Героев – пл. Ленина. Также у участников шествия будет возможность возложить цветы к Вечному огню.

Впервые акция "Бессмертный полк" прошла в Дзержинске в 2015 году. Тогда на построение колонны пришли более восьми тысяч человек. В 2016 году по улицам города в составе "Бессмертного полка" прошли 12 тысяч человек и 10 тысяч человек - в 2017 году.

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