Директор департамента кадрового обеспечения администрации Нижнего Новгорода Виктор Афонин покинул пост Политика

Виктор Афонин Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Директор департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации Нижнего Новгорода Виктор Афонин покинул пост. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в мэрии 12 апреля 2018 года.

Согласно информации, Афонин покинул должность по собственному желанию, 11 апреля был его последний рабочий день. Исполняет обязанности руководителя его заместитель Юлия Рябинина.

Напомним, Афонин был назначен в октябре 2017 года.

СПРАВКА:

Виктор Михайлович Афонин родился 4 сентября 1978 года в Нижнем Новгороде. Окончил ННГУ по специальности "Экономика и управление на предприятии". Трудовой путь начал в 2003 году в должности руководителя отдела маркетинга ЗАО "Компания" Облбытсервис". С 2007 по 2017 год работал на руководящих должностях в коммерческих предприятиях. С октября 2017 года – директор департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации Нижнего Новгорода".