Последние новости рубрики Политика
12 апреля 2018 15:48  [100] Нижегородский адвокат заявил в полицию об угрозах со стороны депутата Евгения Лазарева
12 апреля 2018 14:52  [605] Директор департамента кадрового обеспечения администрации Нижнего Новгорода Виктор Афонин покинул пост
12 апреля 2018 11:28  [300] Подозреваемые в поджоге авто и.о. главы Канавинского района Нижнего Новгорода Михаила Шарова до сих пор не найдены
11 апреля 2018 13:28  [439] Николай Николюк рассматривается "Нижегородским водоканалом" на пост пятого заместителя гендиректора
10 апреля 2018 14:44  [3294] Владимир Панов ввел для администрации Нижнего Новгорода Кодекс этики
09 апреля 2018 18:11  [329] Пять апелляционных жалоб на арест имущества братьев Глушковых поступило в суд в Нижнем Новгороде
09 апреля 2018 17:23  [654] Нижегородская мэрия решит вопрос по Николаю Ингликову после встречи с представителями СК и прокуратуры
09 апреля 2018 16:45  [4167] Мэр Нижнего Новгорода нашел нового руководителя НПАТ в другом регионе
09 апреля 2018 16:33  [1214] Валентина Никулина не останется руководителем КУГИ Нижнего Новгорода в новой структуре мэрии
09 апреля 2018 13:11  [483] Законопроект об изменениях в формирование избирательных фондов кандидатов в губернаторы поступил в ЗС НО
Политика

Директор департамента кадрового обеспечения администрации Нижнего Новгорода Виктор Афонин покинул пост

12 апреля 2018 14:52  [605] Политика
Виктор Афонин

Виктор Афонин

Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Директор департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации Нижнего Новгорода Виктор Афонин покинул пост. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в мэрии 12 апреля 2018 года.

Согласно информации, Афонин покинул должность по собственному желанию, 11 апреля был его последний рабочий день. Исполняет обязанности руководителя его заместитель Юлия Рябинина.

Напомним, Афонин был назначен в октябре 2017 года.

СПРАВКА:

Виктор Михайлович Афонин родился 4 сентября 1978 года в Нижнем Новгороде. Окончил ННГУ по специальности "Экономика и управление на предприятии". Трудовой путь начал в 2003 году в должности руководителя отдела маркетинга ЗАО "Компания" Облбытсервис". С 2007 по 2017 год работал на руководящих должностях в коммерческих предприятиях. С октября 2017 года – директор департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации Нижнего Новгорода".

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Весна в Нижнем Новгороде11 апреля 2018Весна в Нижнем Новгороде
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph