Депутат в Нижегородской области может лишиться квартиры из-за неподтверждения источника средств на ее приобретение Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд обратил в доход России квартиру депутата Думы Арзамаса Нижегородской области. Об этом прокуратура региона сообщила 12 апреля 2018 года.

Согласно информации, депутат не смог подтвердить источник средств на ее приобретение. Прокуратура Арзамаса установила, что депутат предоставил справки о доходах и расходах за 2016 год, согласно которым им в долевую собственность была приобретена квартира за 2 млн рублей. При этом стоимость квартиры превысила совокупный доход депутата и его жены за три года, предшествующие отчетному периоду.

В результате проверки опровергнуты доводы депутата о законности источников средств на приобретение жилья.

Согласно материалам судебного делопроизводства на сайте суда, ответчиками являются Лаптев Р.В. и Лаптева О.В. По данным на сайте Гордумы, депутат по округу №11 Роман Валентинович Лаптев является директором ООО Юридическое агентство "Персона".

Отметим также, что решение в законную силу еще не вступило, у депутата есть право на обжалование.