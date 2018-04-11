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Политика

"Единая Россия" рассмотрит вопросы своего обновления на партийной конференции 18-19 мая

13 апреля 2018 15:22  [106] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Единая Россия" проведет партийную конференцию по своему обновлению и участию в реализации послания президента РФ 18-19 мая 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского регионального отделения партии 13 апреля.

Как сообщил секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак, конференция будет проводиться в формате расширенного заседания высшего и генерального советов партии. На нём пройдут внутрипартийные дискуссии при участии секретарей региональных отделений, глав фракций в законодательных собраниях субъектов, руководителей межрегиональных координационных советов, депутатов Государственной думы. "Партия совершает разворот в сторону регионов. И майская конференция станет итогом муниципальных и региональных дискуссий, которые уже стартовали на местах. Задача конференции – проанализировать и обобщить предложения регионов по целому ряду направлений", – пояснил Турчак.

Среди тем, которые будут затрагиваться на конференции, он назвал обновление и развитие партии на ближайшие годы; вопросы партстроительства, эффективности партийных институтов, позиционирования партии; повышение эффективности партийных проектов в сфере экономики, здравоохранения, социальной политики, городской среды; реализация послания президента РФ.

Турчак также указал на то, что эффект от содержательного обновления партии, активизации ее рядов должен стать позитивным фоном для выборных кампаний 2018 года. "Поэтому и региональные дискуссии, и конференция пройдут в период подготовки к предварительному голосованию", – заключил он.

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