Экс-сотрудник детского лагеря в Городецком районе Нижегородской области осужден на 15 лет за сексуальное насилие над детьми Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Бывший сотрудник детского лагеря в Городецком районе Нижегородской области осужден на 15 лет колонии строгого режима за сексуальное насилие над детьми. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 13 апреля 2018 года.

Следствием и судом установлено, что в сентябре-октябре 2012 года на территории детского санаторно-оздоровительного лагеря, подсудимый работал педагогом-воспитателем. Разбудив спящего малолетнего воспитанника, он пригласил к себе в комнату, угостил алкогольным напитком и совершил в отношении 10-летнего мальчика насильственные действия сексуального характера. В ноябре 2016 года, он же дважды аналогичным способом совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 11- и 12-летних мальчиков.

Уголовное дело в отношении 33-летнего гражданина рассматривалось по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста – три эпизода).

В ходе предварительного расследования вину не признал, от дачи показаний отказался. Он был арестован. Приговор в законную силу не вступил.