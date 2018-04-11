Доходы Владимира Путина выросли более чем в два раза за 2017 год Политика

Владимир Путин Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Доходы Президента РФ Владимира Путина в 2017 году выросли в 2,1 раза по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщается в декларациях о доходах, опубликованных на сайте главы государства и российского кабинета министров 13 апреля 2018 года.

Согласно информации, доход Владимира Путина за 2017 год составил 18 млн 728 тысяч рублей (в 2016 году - 8,858 млн рублей). В его собственности находятся квартира (77 кв метров) и гараж (18 кв метров), а также два автомобиля ГАЗ М21, автомобиль "Нива" и автомобильный прицеп "Скиф". Земельный участок площадью 1500 кв метра, бывший в списке собственности в 2016 году, из него исключён. Кроме того, в пользовании Путина по-прежнему находятся квартира (153,7 кв метров) и гаражное место (18 кв метров).

Доход председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в 2017 году составил 8,565 млн рублей (в 2016 году - 8,586 млн рублей). Премьер-министр является собственником квартиры площадью 368 кв метров и автомобилей "ГАЗ-20" и "ГАЗ-21". В пользовании Медведева находится земельный участок площадью 4700 кв метров. Супруге Дмитрия Медведева принадлежат два машиноместа 16,2 и 16,3 кв метра, а также автомобиль "Фольксваген-Гольф". Доходов в 2017 году она не получала. Список собственности премьер-министра и сего супруги по сравнению с прошлым годом не изменился.

Напомним, в 2015 году доходы Владимира Путина и Дмитрия Медведева составляли 8,9 млн рублей млн рублей и 8,6 млн рублей соответственно.