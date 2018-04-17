Депутаты Думы Дзержинска Нижегородской области выступили за ограничение доступа автотранспорта к озеру Святое Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Думы Дзержинска Нижегородской области выступили за ограничение доступа автотранспорта к озеру Святое. Об этом пресс-служба Гордумы сообщила 17 апреля 2018 года.

Согласно информации, этот вопрос обсуждался депутатами, представителями администрации и общественниками на совещании по вопросам экологии.

Поскольку, по мнению собравшихся, установленные столбики не предотвращает доступ к озеру. Расстояние между некоторыми из них достаточно широкое. Председатель комитета по городскому хозяйству Олег Богданов предложил выехать непосредственно на озеро и там обсудить возможные варианты решения.

Кроме этого, участники обсудили, каким образом будет реализовываться проект архитектурно-ландшафтной организации прибрежной зоны озера Святое, учитывая, что на проект потребуется порядка 25,5 млн рублей. Проект предполагает выполнение нескольких этапов – укрепление берега с помощью габионов, организацию системы поверхностного водоотвода и очистки стока, прокладку дорожно-тропиночной сети, в том числе, строительство лестниц и благоустройство.

Начальник отдела охраны окружающей среды и лесного хозяйства горадминистрации Юлия Кузьмичева рассказала, что вопрос прорабатывался со специалистами, которые создавали проект. В частности, возможно не одновременно, а поочередно выполнить работы по укреплению берега габионами и созданию системы водоотвода. Общественники не согласились с такой точкой зрения. Они высказали мнение, что работы первых двух этапов надо делать одновременно.

Общественник Сергей Володин предложил выделить минимум 6 млн рублей на этот проект: три – на габионы и столько же водоотвод и, в первую очередь, провести работы на северном берегу. По мнению советника главы администрации по вопросам экологии Сергея Вилкова, необходимо, кроме того, на второй год реализации предусмотреть строительство лестниц, поскольку габионные конструкции изменят сложившиеся пути передвижения людей. В итоге было принято решение обсудить этот вопрос дополнительно с участием главы администрации.

Далее речь зашла о создании особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального и местного значения. Общественники выразили недоумение, что местные ООПТ до сих пор не созданы. Вилков подчеркнул, что паспортизация территорий проведена уже полгода назад, однако документы до сих пор не поступили в Думу для принятия решения по их созданию.

Участники совещания отметили, что откосная и нижняя часть набережной Оки требуют ремонта. Представители администрации сообщили, что в летний период на откосе планируется вырубка деревьев и покос травы. Володин сказал, что вырубка недостаточна, поскольку корни растений сохранятся. Он предложил применить специальные жидкости для удаления растительности и дополнительно забетонировать межплитные швы. Депутат Евгений Минервин подчеркнул, что нижняя часть набережной представляет опасную зону для прохожих. Поскольку местами бетон частично разрушен, видна арматура. Он предложил по возможности ограничить сквозное передвижение по нижней части набережной и силами МБУ "Город" забетонировать имеющиеся разрушения. Володин заявил, что имеет смысл закрепить за набережной статус гидротехнического сооружения. Первый заместитель директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства Петр Лунин сообщил, что есть договоренность с одной из проектных организаций, которая готова составить смету на разработку проекта капитального ремонта набережной.

Лунин также рассказал, что, как и в 2017 году, в местах отдыха планируется установка девяти бункеров для мусора. Они будут размещаться с мая по август. В бюджете предусмотрено 800 тысяч рублей для вывоза мусора. На пляже озера Святого установлено новое оборудование. Работы по санитарному содержанию пляжа будут осуществляться силами МБУ "Город", также предусмотрено обеспечение безопасности на воде и взятие проб воды. Депутаты и общественники предложили администрации продлить срок размещения контейнеров, поскольку жители отдыхают в пригородной зоне до октября.