Глеб Никитин поручил добиться включения Заволжского индустриального парка в Нижегородской области в реестр минпромторга РФ Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поручил добиться включения Заволжского индустриального парка в официальный реестр минпромторга РФ

Как сообщила 17 апреля 2018 года пресс-служба губернатора и правительства региона, Никитин посетил Заволжский моторный завод (входит в "Соллерс") на территории которого был создан индустриальный парк. Он обсудил перспективы развития предприятия с генеральным директором ПАО "Соллерс" Вадимом Швецовым. Напомним.

"На территории завода уже существует индустриальный парк, где работают 15 резидентов. На мой взгляд, странно, что он до сих пор не был включен в федеральный реестр и не получал поддержку из федбюджета", - отметил Никитин.

Глава региона дал поручение региональному министерству промышленности, торговли и предпринимательства совместно с управляющей компанией индустриального парка ЗМЗ подготовить необходимые документы и направить их в Минпромторг РФ. По словам Никитина, заявку необходимо подать в ближайшие месяцы.

Включение в официальный реестр позволит Заволжскому индустриальному парку получить федеральную господдержку на создание и модернизацию инфраструктуры. Также министерство промышленности Нижегородской области разрабатывает проект предоставления индустриальным паркам налоговых льгот.

"Я считаю, что у Заволжья, как у промышленного центра, огромные перспективы, особенно с учетом глобального статуса компании "Соллерс". Есть возможность увеличить экспорт, увеличить объем инвестиций в производство", - сказал врио губернатора. Он добавил, что Заволжье должно стать одним из ведущих российских центров локализации производства автокомпонентов.

Кроме того, Никитин дал поручение подготовить необходимые документы для заключения специального инвестиционного контракта с ООО "Литейный завод "РосАЛит" - предприятием, которое также работает на территории ЗМЗ и производит литые детали для автопрома. В соответствии со специнвестконтрактом ООО "РосАЛит" получит меры государственной поддержки, взамен на которые он берет на себя обязательства по организации промышленного производства (литье и механическая обработка деталей двигателя и трансмиссии) с объемом инвестиций не менее 750 млн рублей. Взамен предприятие получит налоговые преференции (освобождение от уплаты налогов на имущество и на прибыль) не только на федеральном, но и на региональном уровне.

"Реализация инвестиционной программы позволит обеспечить рост производства, создать новые рабочие места в Заволжье. Я этот проект поддерживаю, и мы будем вместе убеждать после подписания соответствующих документов министерство промышленности и торговли РФ в том, что такой контракт необходимо заключить", - отметил Никитин.