Глеб Никитин поручил минпромторгу и минсельхозу усилить меры по борьбе с молочным фальсификатом в Нижегородской области Общество

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Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поручил министерству промышленности, торговли и предпринимательства и министерству сельского хозяйства усилить меры по борьбе с молочным фальсификатом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 18 апреля 2018 года.

Глава региона с рабочим визитом посетил Городецкий район, в том числе ЗАО "Молоко".

Глеб Никитин отметил, что "предприятия, производящие натуральную продукцию, являются основными покупателями сырья молочного животноводства региона". По его словам, борьба с фальсификатом ведется как на федеральном, так и на региональном уровне. "В области для этого создана межведомственная комиссия, в которую входят представители правоохранительных органов, Роспотребнадзора, Россельхознадзора и другие. С 1 июля 2018 года в России вводится обязательная электронная ветеринарная сертификация, а с 16 июля 2018 года – обязательная маркировка молочной продукции", - подчеркнул глава региона.

"Я поручил региональному министерству промышленности, торговли и предпринимательства и министерству сельского хозяйства совместно с территориальными органами Роспотребнадзора, Госветназора усилить работу по проверкам качества молочной продукции и по применению мер воздействия на недобросовестных производителей", - добавил врио губернатора.