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Общество

Шествие "Бессмертный полк" пройдет до нижегородского Парка Победы 9 мая 2018 года

18 апреля 2018 16:51  [370] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ежегодное шествие "Бессмертный полк" пройдет в Нижнем Новгороде 9 мая 2018 года. Об этом сообщает управление по связям со СМИ горадминистрации 18 апреля 2018 года.

Колонна пройдет по Верхневолжской набережной, пл. Минина и Пожарского, Зеленскому съезду, пл. Народного единства, Нижневолжской набережной – к Парку Победы (Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности).

Начало сбора и построения колонны – в 09:00 на Верхневолжской набережной. Проход на нее будет открыт с ул. Нестерова и ул. Провиантская.

Для участия в шествии "Бессмертного полк" нужно изготовить самостоятельно или заказать изготовление штендера с изображением своего семейного героя.

Напомним, что в 2017 году в акции приняли участие более 100 тысяч жителей региона (фоторепортаж: "Бессмертный полк" в Нижнем Новгороде в 2017 года).

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