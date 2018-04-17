Шествие "Бессмертный полк" пройдет до нижегородского Парка Победы 9 мая 2018 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ежегодное шествие "Бессмертный полк" пройдет в Нижнем Новгороде 9 мая 2018 года. Об этом сообщает управление по связям со СМИ горадминистрации 18 апреля 2018 года.

Колонна пройдет по Верхневолжской набережной, пл. Минина и Пожарского, Зеленскому съезду, пл. Народного единства, Нижневолжской набережной – к Парку Победы (Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности).

Начало сбора и построения колонны – в 09:00 на Верхневолжской набережной. Проход на нее будет открыт с ул. Нестерова и ул. Провиантская.

Для участия в шествии "Бессмертного полк" нужно изготовить самостоятельно или заказать изготовление штендера с изображением своего семейного героя.

Напомним, что в 2017 году в акции приняли участие более 100 тысяч жителей региона (фоторепортаж: "Бессмертный полк" в Нижнем Новгороде в 2017 года).