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Бизнес

Мэр Нижнего Новгорода поручил подготовить предложения по дизайн-коду объектов уличной торговли к середине мая 2018 года

18 апреля 2018 18:01  [32] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мэр Нижнего Новгорода поручил подготовить предложения по дизайн-коду объектов уличной торговли к середине мая 2018 года.

Как сообщила пресс-служба горадминистрации 18 апреля, Владимир Панов встретился с предпринимателями-владельцами нестационарных объектов торговли, чтобы обсудить, как совместно улучшить внешний вид города.

"Я искренне считаю, что объекты нестационарной торговли городу необходимы, без них он просто не может существовать. Сейчас идет благоустройство общественных пространств, например, будет очень красивая Нижневолжская набережная. Но без объектов НТО там будет пусто", - заявил глава города.

Он отметил, что разнообразная уличная мелкорозничная торговля сделает город уютнее и приятнее для прогулок, но при одном условии: палатки, киоски и лотки должны соответствовать единому дизайн-коду, "чтобы улицы и площади не выглядели, как лоскутные одеяла".

"Предприниматели согласились с этим предложением и сообщили, что готовы к сотрудничеству с мэрией", - отмечается в сообщении.

"Если говорить откровенно, на сегодняшний момент мы немного в шоке. О таком честном диалоге, когда мы услышали, что нужны городу, мы раньше и мечтать не могли. Мы увидели настоящее желание решать наши вопросы и проблемы", - приводятся слова члена совета НРО "Опора России" Ирины Садовниковой.

"Я доволен сегодняшней встречей. Прекрасно, что администрация города и предприниматели друг в друге нуждаются. Я обязательно приду и на следующую встречу", - поделился впечатлениями предприниматель Алексей Носов.

По словам Панова, в течение месяца некоммерческая организация "Институт развития городской среды Нижегородской области" подготовит предложения по единому макету для объектов нестационарной торговли. "Мы с предпринимателями обсудим, насколько это им подходит, и только после этого появятся единые требования", - подчеркнул мэр.

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