"Ростелеком" определил главные сквозные технологии "Умных городов" Бизнес

"Ростелеком" совместно с минстроем РФ определили главные сквозные технологии, от которых зависит развитие "Умных городов". Об этом пресс-служба оператора связи сообщила 19 апреля 2018 года.

Согласно информации, результаты исследования вице-президент по стратегическим инициативам "Ростелекома" Борис Глазков представил 18 апреля на секции "Города будущего. Взгляд на ускоренное развитие экономики" Российского интернет-форума 2018 (РИФ-2018).

В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, который обозначилосновные цели и качественные изменения городской среды благодаря использованию подходов и технологий "Умный город".

"В рамках проекта "Умный город" мы запустим открытый Банк решений, где будут аккумулированы как российские, так и международные разработки, позволяющие повысить эффективность городской инфраструктуры. Исследование "Ростелекома" о сквозных технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий повысить качество городской среды во всех крупных муниципалитетах нашей страны, обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно быть адекватное понимание стоимости и эффективности предлагаемых решений - любая инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Чибис.

О своем концептуальном видении городов будущего на секции рассказали представители департамента информационных технологий Москвы, университета ИТМО. Отраслевые и технологические аспекты изменений были обозначены в выступлениях представителей госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и других.

Как пояснил Глазков, к сквозным относятся те технологии, которые одновременно охватывают несколько трендов или отраслей, в данном конкретном случае с точки зрения управления городами. Следовательно, от них зависит появление и развитие кросс-функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения, определяющие перспективы развития "Умных городов". Грамотное использование сквозных технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности городской среды, управления различными отраслями городского хозяйства при сокращении потребления ресурсов.