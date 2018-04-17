Зампредседателя нижегородской Думы предложил расторгнуть контракт с перевозчиком "Мещеряков и К" после жалоб инвалида Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Зампредседателя Думы Нижнего Новгорода Николай Сатаев (КПРФ) предложил расторгнуть контракт с перевозчиком ООО "Мещеряков и К" после заявления инвалида-колясочника. Об этом Сатаев сообщил в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы по соцполитике 19 апреля 2018 года.



"По заявлению одного гражданина частный перевозчик ООО "Мещеряков и К" дважды нарушал положение по обслуживанию инвалидов-колясочников, когда человеку необходимо было подняться в салон автобуса, а водитель не помог ему в этом. В первый раз был объявлен выговор, во второй – водителя лишили премии. Я считаю, что с этой компанией надо расторгать договор, других мер воздействия я не вижу. Они обязаны остановиться, в противном случае – расторжение", - предложил он. Николай Сатаев инициировал рассмотрение вопроса о перемещении инвалидов-колясочников по городу также на заседании комиссии Думы по транспорту 20 апреля и на заседании Заксобрания 26 апреля.

Вопрос расторжения контракта с перевозчиком ни поддержки, ни порицания у других парламентариев не вызвал, никакого решения принято не было.



Поводом к обсуждению проблемы доступности инфраструктуры для инвалидов стало выездное совещание по реализации программы "Доступная среда" с участием Сатаева в ФОК "Северная звезда" 4 апреля 2018 года. Совещание прошло по поручению председателя Думы Дмитрия Барыкина в связи с обращением Натальи Кустовой. Сын Кустовой – инвалид-колясочник и хотел заниматься в ФОКе. Здание спортивного комплекса оборудовано внешними пандусами, но этим практически ограничиваются необходимые удобства. Как ранее сообщал директор ФОКа Раис Рахматуллин, проектом не были предусмотрены семейные раздевалки, душевые и подъемники для этой категории граждан.



"По строительству ФОКов не хочу плохого говорить о прошлых руководителях, но проблемы есть. Из-за гонки, когда нужно было быстрее достроить комплексы, есть ряд недочетов по доступности инвалидов. Пандусы есть, но при этом сложно попасть в бассейн. К примеру, в этом ФОКе должна быть семейная раздевалка и подъемники в бассейн для маломобильных граждан", - рассказал Сатаев. Пока было найдено временное решение за счет покупки абонемента сыну Кустовой в частный оздоровительный комплекс.



Как сообщили корреспонденту НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе администрации, в ФОКе "Северная звезда" в этом году, при выделении финансирования, будут оборудованы раздевалки спортзала и входные двери (установлены тактильные полосы, кнопки вызова, доводчики двери и на стекла входной зоны нанесут яркие наклейки), также планируется заменить два пандуса из трех при входе в здание, ответили в мэрии. На данный момент, в ФОКе есть только лифт для инвалидов, санузлы на первом и втором этажах, а также пандусы и парковка. Вопрос с финансированием планируется решить к сентябрю 2018 года. До этого будет подготовлена смета на проведение работ, и определен подрядчик для их выполнения.



Как сообщалось ранее, правительство Нижегородской области намерено было выделить 16 млн рублей на подъемники для инвалидов станций метро. Депутаты ЗСНО по итогам инспекционных проверок заявляли, что работа по созданию безбарьерной среды в регионе ведется не достаточно быстро.