Ольга Баринова возглавила управление информполитики и взаимодействия со СМИ Нижегородской области Политика

Правительство Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ольга Баринова возглавила управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в региональном кабмине 20 апреля 2018 года.

По словам собеседника агентства, врио губернатора Глеб Никитин сегодня подписал соответствующий указ, к обязанностям Баринова приступит с 23 апреля.

В сферу деятельности этого управления входит госполитика в сфере СМИ, информполитика облправительства, медиапроекты и книгоиздание. Подведомственными учреждениями управления являются ГБУ "ННТВ", ГАУ "НОИЦ", ГКУ "Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области".

Напомним, ранее Ольга Баринова занимала должность замминистра информационных технологий, связи и СМИ Нижегородской области.