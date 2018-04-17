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Политика

Владимир Генералов будет исполнять обязанности начальника полиции ГУ МВД РФ Нижегородской области с 23 апреля

20 апреля 2018 15:42  [107] Политика
ГУ МВД РФ по Нижегородской области

ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Заместитель начальника полиции по обеспечению общественного порядка ГУ МВД по Нижегородской области Владимир Генералов с 23 апреля будет назначен и.о. начальника полиции.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе ГУ МВД РФ 20 апреля, с 23 апреля замначальника ГУ МВД - начальник полиции Григорий Ткаченко уйдет в очередной отпуск за 2018 год.

Информацию о возможной дальнейшей отставке Ткаченко в ГУ МВД не комментируют. Отметим, что отставки и назначения руководителей такого уровня подписываются президентом страны.

По информации газеты "Коммерсант – Приволжье", Ткаченко написал рапорт об уходе в отставку по собственному желанию. Издание напоминает, что в марте в областном управлении проходила контрольная проверка под руководством главного инспектора МВД России Романа Зайцева. Целью инспекции было выяснить, устранила ли нижегородская полиция те замечания, которые были выявлены в ходе комплексной проверки в 2017 году. После нее начальник областного ГУ МВД Иван Шаев подал в отставку. Предполагалось, что если инспекция найдет повторные нарушения, для начальников полиции последуют кадровые выводы.

Напомним, Ткаченко был назначен на пост заместителя начальника ГУ МВД 10 апреля 2014 года. Генералов назначен заместителем начальника полиции 25 марта 2014 года.

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