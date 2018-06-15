Нижегородское правительство планирует подсчитать экономический эффект от ЧМ в I квартале 2019 года Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области планирует подсчитать экономический эффект от Чемпионата мира по футболу в I квартале 2019 года. Об этом министр экономического развития и инвестиций региона Игорь Норенков сообщил журналистам 18 июня 2018 года.



Напомним, ранее врио губернатора региона Глеб Никитин сообщил, что Нижегородская область может получить экономический эффект от Чемпионата мира на уровне 1% от размера внутреннего регионального продукта. Только индустрия общественного питания и индустрия размещения должны получить дополнительный доход в 6-7 млрд рублей.



"Итоги этих всех мероприятий мы сможем подвести в первом квартале 2019 года. С учетом того, что Нижний Новгород позитивно отражается на улыбках болельщиков, думаю, что этот эффект будет достигнут", - отметил Игорь Норенков 18 мая.



Он также сообщил, что показатель ВРП по итогам 2017 года был спрогнозирован на уровне 1 трлн 270 млрд рублей. "Фактический, подтвержденный статистическими данными показатель будет только через два года", - пояснил министр.



Напомним, за 2016 год ВРП региона составил 0,4 млн рублей на душу населения. К 2035 году врио губернатора Глебом Никитиным поставлена задача увеличить ВРП до 1,1 млн рублей на душу населения.