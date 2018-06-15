Нижегородское правительство планирует развивать сотрудничество с Швецией в сфере "зеленых" технологий Политика

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородское правительство планирует развивать сотрудничество с Швецией в сфере энергосберегающих и "зеленых" технологий. Об этом пресс-служба губернатора и правительства региона сообщила 18 июня 2018 года.

Согласно информации, врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин встретился с официальной делегацией Швеции и обсудил вопросы развития сотрудничества.

"Абсолютное значение товарооборота Нижегородской области и Швеции – чуть более 22 млн долларов в 2017 году – говорит о том, что у нас еще не реализован огромный потенциал. При этом хочу отметить, что структура товарооборота за прошлый год изменилась: импорт уменьшился, а экспорт из Нижегородской области вырос в 4,7 раза. Это хорошая тенденция, которая означает, что нижегородские предприятия находят новых партнеров, увеличивают объемы поставок в Швецию", - сказал Никитин.

По словам главы региона, на встрече с делегацией Швеции ее участники обсудили целый ряд перспективных направлений сотрудничества. "Это энергосберегающие и "зеленые" технологии, что нам чрезвычайно важно. Швеция является – я это знаю еще по работе в Минпромторге РФ - одним из ведущих мировых экспертов по так называемым наилучшим доступным технологиям в промышленности, то есть по экологичным технологиям, которые сейчас повсеместно применяются в Европе и начинают внедряться в России. Конечно, Нижегородской области очень интересен опыт шведских экспертов", - пояснил врио губернатора.

В частности, участники встречи обсудили применение энергосберегающих тепловых насосов, позволяющих экономить электроэнергию при обеспечении отопления зданий.

"Обсудили и такие проекты, как сотрудничество с компанией ИКЕА в развитии транспортного сообщения между Кстовом и Нижним Новгородом", - добавил Никитин. Представители компании ИКЕА сообщили о готовности пустить электрички до Кстова.

"Мы хотим наладить как можно более тесные отношения, именно поэтому мы приехали в Нижегородскую область вместе с представителями шведских компаний. Мы очень благодарны главе региона за встречу. Надеемся, что договоренности, которых мы достигли, получат развитие", - сказал по итогам встречи чрезвычайный и полномочный посол Швеции в России Петер Эриксон.

Он добавил, что сегодня состоится футбольный матч между Швецией и Южной Кореей.

"В Нижегородскую область приехали почти шесть тысяч шведских болельщиков – такого раньше никогда не было. Мы с нетерпением ждали этого праздника футбола, это очень важный для нас матч. Хочу поблагодарить нижегородцев за теплый прием наших граждан. Шведские болельщики очень рады быть здесь в гостях, у всех хорошее настроение", - сказал Эриксон.

СПРАВКА:

По итогам 2017 года оборот внешней торговли между Нижегородской областью и Швецией составил 22,3 млн долларов. Экспорт составил 3,3 млн долларов (увеличение в 4,7 раз), импорт - 19 млн долларов (снижение на 13%). По итогам 2017 года Швеция заняла 39 место по объему товарооборота среди 142 стран – внешнеторговых партнеров Нижегородской области.