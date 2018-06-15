Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в отношении совершившей ДТП автомобилистки на Бору Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в отношении совершившей ДТП автомобилистки на Бору Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 19 июня 2018 года.

Согласно информации, 4 апреля в полицию поступило сообщение от жителя Бора о том, что его автомобиль Mazda во время парковки был поврежден автомобилем Toyota, водитель скрылся.

Владелец автомобиля Toyota позднее был установлен. Девушка пояснила, что после совершения ДТП к ней подошел неизвестный, представился собственником поврежденной машины и предложил урегулировать вопрос ущерба на месте без соответствующего оформления ДТП. Она передала ему пять тысяч рублей и покинула место ДТП, в это время реальный собственник поврежденной машины находился в близлежащем продуктовом магазине.

В мае по факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ. Подозреваемый не установлен.