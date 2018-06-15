Нижегородские аграрии недополучили 2 млрд рублей доходов из-за отрицательных экономических условий с декабря 2017 года Экономика

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НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Нижегородские аграрии недополучили 2 млрд рублей доходов из-за отрицательных экономических условий с декабря 2017 года. Об этом заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Сергей Курепчиков сообщил на заседании комитета по агропромышленному комплексу Законодательного собрания региона 19 июня 2018 года.

По его словам, возникли проблемы с реализацией зерна урожая прошлого года. В результате падения спроса и цен сельхозтоваропроизводители недополучили около 900 млн рублей. Еще около 500 млн рублей аграрии потеряли из-за падения цен на молоко. В настоящее время, отметил Курепчиков, предпосылок к росту цен эксперты не фиксируют.

"В целом сельхозтоваропроизводители с декабря 2017 года недополучили около 2 млрд рублей. Все это оказало влияние не посевную кампанию этого года. Дополнительные 200 млн рублей бюджетных средств оказали положительное влияние на ход работ, но этого недостаточно", - сказал замминистра. Он добавил, что сложившиеся экономические условия отрицательно повлияли и на выполнение плана посевной кампании в других регионах Поволжья.

По информации Курепчикова, из 206,6 тысячи га озимых погибло 42,6 тысячи га. Все они были пересеяны яровыми. Яровой сев составил 594,5 тысячи га, что на 47,6 тысячи га меньше запланированного объема.

Напомним, в 2018 году в хозяйствах всех категорий в Нижегородской области план посевной кампании составляет 1 млн 143,2 тысячи га, что соответствует уровню 2017 года. Стоимость весенне-полевых работ текущего года составляет 5,3 млрд рублей.