"Альфапроект" планирует открыть Автомолл и новый строительный рынок "Карповский" в Нижнем Новгороде Бизнес

Нижегородское ООО "Альфапроект" планирует открыть Автомолл и новый строительный рынок "Карповский". Об этом компания сообщила 19 июня 2018 года.

Согласно информации, новые объекты будут расположены рядом с "Карповским рынком". Площадь Автомолла составит 80 тысяч кв. м, строительного рынка "Карповский" – 7 га. Автомолл будет включать более 120 автомагазинов.

Сообщается, что в марте 2017 года министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области не продлило договор аренды с владельцем старого рынка ООО "Этуаль". В том же году инвестиционный контракт на развитие территории в районе Мызинского моста под строительство нового Автомолла и строительного рынка "Карповский" заключило ООО "Альфапроект".

"Правительство Нижегородской области провело серию заседаний, решая дальнейшую судьбу этой территории. Было ясно, что большое количество представителей малого и среднего бизнеса, которые торговали на старом рынке, рискуют остаться без очень важной точки сбыта. Поэтому правительство на конкурсной основе заключило инвестконтракт на строительство нового торгового центра и рынка. Таким образом, предприниматели не лишатся клиентов", - сказал директор ООО "Альфапроект" Михаил Журавлев.

По его словам, сейчас работы на данной территории находятся в завершающей стадии. "Мы постарались сделать новые торговые объекты привлекательными и для покупателей, и для арендаторов. Территорию Автомолла и строительного рынка "Карповский" окружает современный забор со светодиодной подсветкой по периметру, мы предусмотрели огромную бесплатную парковку на 1,2 тысячи мест для партнеров и покупателей, WI-FI на всей территории, кафе. Ряды павильонов сделали разного цвета: оранжевого, синего, зеленого, красного, чтобы проще было ориентироваться", - пояснил Журавлев.

По словам руководителя компании-застройщика, все крупнейшие производители уже заявили о своем присутствии в новой точке: федеральная сеть гипермаркетов автозапчастей для иномарок и отечественных авто IXORA, аккумуляторный завод "Тубор", производитель крепежного оборудования "Метиз НН", "Киров лес" и другие.

"Для деревянных павильонов есть специальные требования пожарной безопасности: они должны быть на расстоянии не менее 15 метров друг от друга, габаритами не более 500 квадратных метров, не выше пяти метров высотой. Все эти параметры нами соблюдены – и мы единственный рынок в городе, соответствующий этим условиям. Для арендаторов мы также сохранили умеренную ценовую политику. А коммунальные платежи будут дешевле, чем в среднем по городу: у нас своя трансформаторная подстанция. Подрядчик – лицензированная фирма – помогает новым арендаторам проводить электричество внутри салонов и павильонов, мы на эти работы наценку не делаем, а все материалы подрядчик предлагает по оптовым ценам", - рассказал Журавлев.