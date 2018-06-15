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Экономика

Комиссия нижегородской Думы по строительству одобрила увеличение доходов и расходов бюджета почти на 162 млн рублей в июне

19 июня 2018 18:22  [80] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Комиссия нижегородской Думы по строительству одобрила увеличение доходов и расходов бюджета на 161,7 млн рублей в июне. Об этом сообщил корреспондент, присутствующий на заседании 19 июня 2018 года.

Изначально бюджетные статьи предлагалось увеличить на 111,67 млн рублей, но после новой редакционной правки от 19 июня, доходы и расходы предлагается увеличить еще на 50 млн рублей. Таким образом, общее изменение составит 161,7 млн рублей. С учетом этого, параметры бюджета изменятся, доходы составят 32 млрд 334 млн рублей, расходы - 33 млрд 526 млн рублей. Дефицит не изменится и составит 1 млрд 192 млн рублей.

Согласно информации, 50 млн рублей поступят в бюджет за счет продажи городского имущества. Средства планируется направить на ремонт в школах и детских садах (почти 10 млн рублей), на содержание светофоров и дорожных знаков – 10 млн рублей, расходы на разработку мероприятий и схем по организации дорожного движения в период ЧМ-2018 – 6 млн рублей, расходы по вывозу мусора с несанкционированных свалок по местам следования клиентских групп ЧМ-2018 – 3,7 млн рублей, расходы на охрану свалки в Шуваловской промзоне – 1,2 млн рублей, вывоз мусора с кладбищ – 3,6 млн рублей, работы по монтажу конденсатора аммиачной холодильной установки для льда МБУ ДО ДЮЦ "Сормово"– 1, 5 млн рублей, увеличение резервного фонда города – 10,3 млн рублей и другие расходы.

Ранее сообщалось, что расходы также будут направлены, на ремонт дорожных подходов к мостам через р. Ока - 69,88 млн рублей, транспортировку трамваев из Москвы в Нижний Новгород - 1,5 млн рублей, на проведение довыборов в Гордуму - 4,8 млн рублей и другие цели. Вопрос об изменениях в бюджет вынесен на заседание Гордумы 20 июня.

Напомним, Дума Нижнего Новгорода увеличила в мае доходы и расходы бюджета-2018 на 832 млн рублей.

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