"Даст ли участие города в матчах ЧМ-2018 толчок к развитию нижегородского футбола?", – анонс газеты "Нижегородский рабочий" Общество

В Горьком в советское время имелись команды мастеров, игравшие в профессиональных футбольных лигах союзного чемпионата ("Волга", "Локомотив"), однако серьезных успехов в футболе наш город никогда не добивался. Возможно, это было связано с тем, что команда Горького не являлась столицей союзной республики, а в высшем футбольном дивизионе Советского союза, согласно существовавшему в СССР негласному ранжиру, играли преимущественно четыре московских, одна питерская, три- четыре украинских и по одной команде от наиболее развитых союзных республик (Минск, Тбилиси, Ереван, Баку, Ташкент, Алма-Ата). Российскую федерацию (вернее, ее провинциальную часть) чаще всего представляла команда из Ростова, Краснодара или Куйбышева (Самара). Команды из союзных республик иногда покидали высший футбольный дивизион, но чаще всего быстро туда же возвращались. Считалось, что у нас – всесоюзное первенство, а потому спортивный принцип нет-нет, да уступал место политической целесообразности.

Расцвет горьковского футбола наступил в начале 90-х, когда благодаря распаду СССР в Нижний Новгород стали регулярно ездить столичный "Спартак", ЦСКА, "Динамо" и другие. Просуществовав 90-е годы, нижегородский "Локомотив" в начале 2000-х покинул премьер-лигу, а затем и прекратил свое существование. Руководство РЖД решило, что вкладывать огромные деньги сразу в несколько ведомственных команд нецелесообразно.

Нижегородская "Волга", игравшая несколько сезонов в высшем дивизионе, формально существовала на деньги спонсоров, которым затраты на команду потом возвращались из областного бюджета в качестве налоговых льгот. Несколько лет в Нижнем существовало два серьезных клуба - "Волга" и "Нижний Новгород", это подавалось как некое противостояние в футболе города и области, губернатора Валерия Шанцева и мэра областного центра Вадима Булавинова. После того как Булавинов перестал быть мэром, "Нижний Новгород" постепенно тоже прекратил свое существование.

Даст ли участие города в матчах чемпионата мира толчок к развитию нижегородского футбола? – Подробности в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".

Россия оправдала оказанное доверие в проведении мундиаля, чем крайне огорчила некоторых международных лидеров.

В последние годы Россию настойчиво и последовательно пытались изолировать, вытеснить с мировой арены, в том числе и в общественном мнении. Если бы удалось лишить Россию Чемпионата, если бы удалось его сорвать или испортить, это бы конечно стало ударом для нее и победой для противников. Важной задачей для Владимира Путина было сделать все наоборот.

В ответ на попытки изобразить Россию дикой и нищей страной – устроить праздник открытости, добродушия и благополучия, чтобы каждый болельщик, приехавший на Чемпионат, захотел бы еще раз вернуться уже в качестве туриста. Ну, и заодно задумался о компетентности и добросовестности тех СМИ и политиков, что рисуют ему Россию совсем не такой, какой он в действительности ее увидел.

Зачем Путину понадобился чемпионат мира по футболу? – Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".

12 июня в День города нижегородцы получили сувениры в виде кусков "нерушимого" синего забора и воочию смогли оценить всю красоту, скрывающуюся за ним.



Корреспондент "НР" поинтересовался, как оценивает получившийся результат архитектор С. А. Тимофеев, творческая мастерская которого разработала проект комплексного благоустройства Нижневолжской набережной.

На "тройку", - откликнулся мэтр архитектуры. - Хотели лучше — получилось как всегда. Первоначальная идея только просматривается. Сроки слишком маленькие, надо было успеть к чемпионату: в конце ноября 2016 года мы приступили к проектированию, строительство велось меньше года.

Как на самом деле должен был выглядеть проект обновленной набережной? - Эти и другие новости читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".