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Спорт

Сборная России обыграла команду Египта со счётом 3:1 в матче ЧМ 19 июня

19 июня 2018 23:10  [669] Спорт
Болельщики в фан-зоне ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

Болельщики в фан-зоне ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сборная России обыграла команду Египта в матче группового этапа Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ 19 июня 2018 года.

Встреча группы A в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:1.

К концу первого тайма команды пришли со счётом 0:0. На 47-й минуте защитник египтян Ахмед Фатхи забил автогол, открыв счёт команде России. После этого два мяча в ворота противника забили Денис Черышев (на 58-й минуте) и Артем Дзюба (на 62-й минуте).

Единственный мяч в сборной Египта забил Мохамед Салах на 73-й минуте матча, успешно реализовав пенальти.

Напомним, что в первом матче Чемпионата 14 июня сборная России одержала победу над командой Саудовской Аравии со счётом 5:0.

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